Эксперт назвал потенциальных претендентов на получение «полярного гектара»

16.07.2020, 17:16, Новости дня

В первую очередь, бесплатный гектар в арктической зоне заинтересует охотников и рыболовов, но там будет крайне сложно организовать хорошую инфраструктуру, сообщил газете ВЗГЛЯД президент ассоциации экономического взаимодействия «Союз городов Заполярья и Крайнего Севера» Игорь Шпектор.

Благодаря новому законопроекту, россияне смогут получить абсолютно бесплатно земельные участки размером до одного гектара в арктической зоне страны. Землю планируется выдавать в пользование на пять лет, после чего ее будет необходимо оформить в собственность или долгосрочную аренду. Россияне смогут построить там жилой дом или организовать любую экономическую деятельность.

«На сегодняшний день у нас есть много людей, которые свою жизнь навсегда связали с арктической зоной. Но вот возникает вопрос, нужна ли им там земля? Потому что они все-таки живут в городах, районных центрах. Но если взять народ, который занимается охотой, рыбалкой, то для него такое предложение будет очень интересно. То есть это такие люди, которые не будут требовать каких-то особых условий для проживания», – считает Шпектор.

Ели говорить об арктических землях, продолжает эксперт, то нельзя не отметить, что там действительно сложно организовать какую-то инфраструктуру. То есть получение воды, тепла, организация канализации, обеспечение электроэнергией – все это трудности, которые предстоит преодолеть в Арктике. В связи с этим трудно предугадать, насколько много вообще будет желающих заниматься таким благоустройством.

«В основном речь идет об ИЖС (индивидуальном жилищном строительстве). Но здесь очень важно тогда решить вопрос, кто же на себя возьмет вопрос инфраструктуры. У нас есть пример, когда люди брали участок в Якутии, но у них не было ни воды, ни электроэнергии, ничего, пока правительство не нашло способ проложить туда дороги. Поэтому право на жизнь данная инициатива имеет, но какая востребованность будет, пока сказать сложно», – говорит Шпектор.

Самое главное, по мнению эксперта, чтобы те люди, которые возьмут «Полярный гектар», не стали требовать от государства дополнительных денег на инженерное обеспечение коммуникациями и прочим.

Он также отметил, что «Закон о дальневосточном гектаре», который был принят в июне 2016 года, более привлекательный, нежели Арктика, поскольку там совершенно другие климат, условия.

«Вот в Воркутинских районах вряд ли будет какой-то спрос, но, например, в Мурманской области, на берегу реки – возьмут. Но здесь немаловажно, какие вообще права будут даны, какие условия будут предоставлены для охоты, ловли рыбы и так далее», – рассуждает Шпектор.

Развивать в Арктике туризм или организовывать бизнес эксперт не видит целесообразности. По его словам, там уже и так достаточно мест для остановки путешественников, поэтому появление новых будет достаточно рискованным.

Ранее стало известно, что Росреестр работает над созданием программы, аналогичной «Дальневосточному гектару». Полагается, что она позволит россиянам оформлять в собственность участки земли удаленно, без излишних бюрократических процедур.