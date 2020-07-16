Телесваха Роза Сябитова пострадала от плохих поставщиков заборов

16.07.2020, 17:09, Разное

Роза Сябитова пострадала от плохой работы поставщиков заборов. От первого же порыва ветра, сетует телеведущая «Давай поженимся», ограда завалилась.

Как пишет Nation-News, известная телесваха стала жертвой бракоделов. Сябитова заказала забор для своего загородного коттеджа, однако заграждение оказалось настолько низкого качества, что не выдержало даже сильного ветра.

К счастью, в этот момент возле забора не было никого, только благодаря такому стечению обстоятельств никто не пострадал от его обрушения. Тем более, что сооружение упало на землю, принадлежащую другим людям. Вдобавок ко всему металлические элементы на заборе начали интенсивно ржаветь.

Кроме того, делая замеры земельного участка, сотрудники фирмы, к которой обратилась телеведущая, ошиблись, из-за чего часть территории была практически подарена соседям. Причем не учли при планировании целых пять соток земли, принадлежащей Розе Сябитовой.

Соответствующую публикацию телесваха выложила в своем микроблоге в Instagram. Сябитова советует подписчикам страницы тщательнее подходить к выбору компаний по установке заборов. Связавшись с плохими работниками, можно не только испортить настроение, но и потерять средства и даже часть территории.