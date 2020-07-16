Мнения: Работа на Америку ломает людям судьбы

16.07.2020, 17:08, Новости дня

Радиостанция «Голос Америки» оказалась в центре внимания либеральных американских медиа в связи с малоприятной, но очень характерной историей. Характерной именно для этого учреждения, которое навевает воспоминания о далеких советских временах, когда многие из нас пытались сквозь вой глушилок услышать горькую «правду» о происходящем в нашей стране.

Радиостанция «Голос Америки» оказалась в центре внимания либеральных американских медиа в связи с малоприятной, но очень характерной историей. Характерной именно для этого учреждения, которое навевает воспоминания о далеких советских временах, когда многие из нас пытались сквозь вой глушилок услышать горькую «правду» о происходящем в нашей стране.

С тех пор утекло много воды и «вражий голос» превратился в скучную, провинциальную радиостанцию, профессиональный уровень которой не выдерживает никакой критики.

Впрочем, подобная метаморфоза произошла и с другим детищем американцев – Радио Свобода. Причиной явилась информационная пропагандистская война против России, в угоду которой все профессиональные стандарты оказались снижены до минимума. Да и голосов, которые мы слышали в те далекие годы – Галича, Довлатова, Вайля – нет и в помине.

Впрочем, не о профессионализме речь, в конце концов, обе медиа-компании прозябают сейчас на самой обочине информационного пространства России. Их аудитория настолько мизерна, что говорить о сколько-нибудь успешном использовании некогда весьма влиятельных пропагандистских инструментов сегодня нет никаких оснований.

Скандал вокруг «Голоса Америки» был вызван решением нового руководства радио не продлевать американские визы нескольким десяткам собственных сотрудников. Журналисты из таких стран, как Китай, Камбоджа, Таиланд и некоторых других теперь могут быть принудительно высланы на родину. Или им сами придется выехать, не дожидаясь, пока к ним применят силу. Следует отметить, что для работы в национальные редакции, вещающие на страны, которые США критикуют за авторитаризм, попрание свобод и прав человека, привлекались диссидентствующие перья, поднаторевшие в критике собственных властей.

То есть те, которые в собственных странах легко хватаются за самые незначительные или надуманные поводы для обличения режимов. Использование таких методов едва ли добавило симпатий сотрудникам радио в странах, откуда они родом. Так что, теоретически, оставшись без виз США, они вполне могут оказаться в угрожаемом положении.

Для меня эта ситуация – совсем не новость. Я 14 лет проработал в Праге на Радио Свобода. Чешское трудовое законодательство устроено так, что не предоставляет почти никакой защиты работнику от произвола работодателя. Есть основания считать, что руководство корпорации именно поэтому и выбрало Чехию в качестве страны, куда РС переехало из Германии в 1995 году.

Трудовые контракты с работниками на радио составлены таким образом, что позволяют вышвырнуть любого неугодного без всякой возможности опротестовать это решение в суде. Это и происходило множество раз на протяжении всего периода моей работы в чешской столице. Попытки уволенных судиться с корпорацией в чешских судах ни разу не принесли положительного результата.

Это характернейшая черта американцев. Они будут вам улыбаться, вы даже, приняв их приглашение на барбекю, станете считать этих прекрасных ребят своими друзьями, но когда вы почему-либо окажетесь для них неудобны, они моментально превратятся в жестоких, не знающих жалости администраторов. Никакое прошлые заслуги, выслуга лет не спасут вас от увольнения.

Сломать человеку судьбу таким образом проще простого. Оказавшись на улице, бывший сотрудник корпорации уже точно не найдет работу с доходом, позволяющим выплачивать ипотеку. Подавляющее большинство журналистов в Праге берет ипотечные кредиты, которые можно погашать за счет средств, выделяемых радио на аренду квартиры. Это, кстати, позволяет держать работников на коротком поводке, поскольку намертво привязывает их к необходимости любыми способами сохранить свое рабочее место. Я, понимая это, после переезда из Москвы в Прагу от идеи приобрести жилье отказался наотрез.

И после пропагандистского прошлого крайне сложно будет найти какую-либо приличную работу в журналистике в принципе – особенно если мы говорим о странах, которые США считают своими врагами.

Журналистам «Голоса Америки» можно посочувствовать. Они на собственной шкуре испытали, что значит быть бесправными винтиками в машине американской пропаганды. Когда имеешь дело с американцами, к такому исходу надо быть готовым всегда.

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