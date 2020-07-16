Рыба может защитить головной мозг от вредного действия грязного воздуха

16.07.2020, 16:59, Разное



4

минуты

Загрязнение воздуха плохо влияет на здоровье состояние головного мозга. Известно, что под действием высокой концентрации мелких частиц (PM 2,5) в мозге со временем происходят атрофические изменения, снижаются когнитивные способности.

Ученые выяснили, что регулярное употребление рыбы помогает предупредить пагубное действие загрязненного воздуха на мозг. Содержащиеся в ней омега-3 жирные кислоты защищают нервную систему. Новое исследование опубликовано в Neurology.

Исследование: Чистый воздух снижает смертность и заболеваемость. Так ли это на самом деле?

Снижение загрязненности воздуха быстро приводит к выразительным изменениям в здоровье людей, согласно данным нового американского исследования. Ученые приводят множество примеров того, как люди меньше обращаются за медицинской помощью, снижается смертность и заболеваемость, когда воздух становится чище.

Читать статью

Авторы исследования сопоставили уровень омега-3 жирных кислот в крови у пожилых женщин, которые живут в районах с высокой загрязненностью воздуха, с состоянием их головного мозга. Они обнаружили, что у женщин с максимальной концентрацией этих веществ в крови атрофия мозга выражена гораздо меньше, чем у женщин с минимальными показателями.

«Рыба – прекрасный источник омега-3 кислот, который просто включить в диету. Известно, что они облегчают воспаление и поддерживают структуру мозга при старении. Показано, что омега-3 кислоты снижают поражающую силу нейротоксинов, включая ртуть и свинец. Поэтому мы решили проверить их защитный эффект против еще одного нейротоксина, мелких частиц загрязненного воздуха», – рассказал доктор Ка Хе (Ka He) из Колумбийского университета (Columbia University), соавтор исследования.

В исследовании приняли участие 1315 женщин в возрасте около 70 лет, не страдающих от деменции. Они подробно ответили на вопросы о своих диете, образе жизни и медицинском анамнезе. Используя данные об их питании, ученые подсчитали, какое количество омега-3 кислот они получают. Жареная рыба не включалась в расчеты, поскольку известно, что при таком методе приготовления эти вещества могут разрушаться.

Участницам были проведены анализы крови для измерения уровня омега-3 кислот. Для определения состояния головного мозга они прошли магнитно-резонансную томографию. Уровень загрязнения возле домов женщин ученые определили для последних трех лет.

При обследовании мозга ученые фокусировались на состоянии гиппокампа (области мозга, которая отвечает за память) и белого вещества (оно обеспечивает согласованную работу всех частей мозга). У женщин, получающих максимальное количество омега-3 кислот с пищей, эти отделы мозга претерпевали гораздо меньше атрофических изменений, чем у остальных участниц исследования.

Легкое загрязнение воздуха может увеличивать риск деменции при болезнях сердца

Риск деменции (приобретенного слабоумия) резко увеличивается у людей, которые страдают от сердечно-сосудистых болезней и долгое время вынуждены дышать грязным воздухом.

Читать статью

«Исследование показывает, что высокий уровень омега-3 кислот в крови в результате употребления рыбы может сохранять объем мозга женщин по мере старения и, вероятно, защищать против токсических эффектов загрязненности», – сказал Хе.

Читайте также