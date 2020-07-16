Азербайджан пригрозил Армении ударом по Мецаморской АЭС

16.07.2020, 16:53, Новости дня

Минобороны Азербайджана заявило Еревану, что в случае удара по Мингечевирскому водохранилищу азербайджанские военные могут нанести ответный удар по Мецаморской АЭС, что для Армении станет трагедией.

«Рельеф местности, на которой расположено Мингечевирское водохранилище, укрепительные работы, проведенные на этом сооружении, а также современные средства противовоздушной обороны, имеющиеся в распоряжении наших войск ПВО, не дают возможности ударить по этому стратегическому объекту. В то же время армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, имеющиеся на вооружении нашей армии, с высокой точностью способны нанести удар по Мецаморской АЭС, а это обернется для Армении огромной трагедией», – сообщил РИА «Новости» глава пресс-службы минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

Ранее в армянских СМИ и соцсетях на экспертном уровне появились угрозы со стороны Армении нанести удар по Мингечевирскому водохранилищу в Азербайджане.

В четверг также сообщалось, что Азербайджан якобы использовал против Армении РСЗО «Град», а Армения подбила азербайджанский танк. При этом азербайджанская сторона опровергла информацию о подбитой бронетехнике.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об обострении на границе Азербайджана и Армении, которое началось в воскресенье, когда армянские и азербайджанские военные вступили в бой.