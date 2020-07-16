Россияне могут получить в августе от государства еще одну выплату на детей

16.07.2020, 16:53, Разное

В августе 2020 года семьи россиян ожидает еще одна дополнительная выплата. Как считают эксперты, из-за коронавируса пособие от государства получат родители детей до 16 лет.

Согласно сообщению «Политэксперта», в следующем месяце Пенсионный фонд России, возможно, перечислит указанной категории граждан по 10 тысяч рублей. Таким предполагается результат обращения общественности к президенту Владимиру Путину. Сейчас в интернете размещена петиция с соответствующей просьбой к главе государства.

В течение июня и июля такое пособие уже получили многие граждане России, имеющие ребенка. Деньги направлены на поддержание семей во время кризиса, вызванного ограничениями вследствие пандемии коронавируса. Продление выдачи денежной помощи для населения будет приурочено к сбору школьников в учебные заведения страны. Большое количество россиян потеряли в период карантина не только заработки, но и работу.

Для улучшения финансового положения таких семей Путин обязал ПФ Рф предоставить семьям с детьми не старше 16 лет материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. За два месяца, как сообщают в Министерстве финансов, на эти цели было потрачено свыше 555 миллиардов рублей.