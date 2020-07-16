 

Россияне могут получить в августе от государства еще одну выплату на детей

16.07.2020, 16:53, Разное

В августе 2020 года семьи россиян ожидает еще одна дополнительная выплата. Как считают эксперты, из-за коронавируса пособие от государства получат родители детей до 16 лет.
Согласно сообщению «Политэксперта», в следующем месяце Пенсионный фонд России, возможно, перечислит указанной категории граждан по 10 тысяч рублей. Таким предполагается результат обращения общественности к президенту Владимиру Путину. Сейчас в интернете размещена петиция с соответствующей просьбой к главе государства.

В течение июня и июля такое пособие уже получили многие граждане России, имеющие ребенка. Деньги направлены на поддержание семей во время кризиса, вызванного ограничениями вследствие пандемии коронавируса. Продление выдачи денежной помощи для населения будет приурочено к сбору школьников в учебные заведения страны. Большое количество россиян потеряли в период карантина не только заработки, но и работу.

Для улучшения финансового положения таких семей Путин обязал ПФ Рф предоставить семьям с детьми не старше 16 лет материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. За два месяца, как сообщают в Министерстве финансов, на эти цели было потрачено свыше 555 миллиардов рублей.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06 / Учёные рассказали, можно ли определить по кашлю человека, что он болен

15.05 / Учёный Рик Брайт прогнозирует для США “самую тёмную зиму” в истории

09.05 / Мнение: Цена реализма

13.07 / Число заразившихся коронавирусом в России превысило 733 тысячи

02.07 / Добровольная самоизоляция ещё до рекомендаций замедлила распространение COVID-19

02.06 / Саша три процента

04.06 / Личное: От души они, ага

30.05 / Мнение: Минометный расчет за работой

06.07 / Роспотребнадзор: В России нет опасности распространения бубонной чумы

14.05 / Глава Роспотребнадзора объявила об остановке роста числа заболевших коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска