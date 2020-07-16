Эксперт назвал правила покупки качественного подержанного телефона

16.07.2020, 16:53, Разное

Совершая покупку подержанного телефона, всегда есть риск получить некачественный или ворованный товар. Эксперт пояснил о правилах приобретения качественного мобильного устройства с «чистой» историей.

Как пишет «Инфореактор», хорошим вариантом является покупка в специализированных точках, например, в комиссионном магазине. Хотя и здесь следует быть осторожным, чтобы не попасть впросак, шансы на неудачу в таких заведениях меньше, так как перед продажей аппарат обязательно проверяется.

Кроме того, обязательно осмотреть гаджет на предмет повреждений и следов осуществленного ранее ремонта. Если на мобильном есть такие признаки, информирует «Ньюинформ», лучше воздержаться от покупки, так как далее у телефона могут возникнуть серьезные неполадки.

Если на корпусе видны остатки герметика или клея, такое устройство также может подвести, поскольку в нем уже ранее выявляли поломки. Стоит воздержаться от приобретения и при различии номеров IMEI на корпусе и на коробке телефона. В любом случае, независимо от места совершения покупки, нужно внимательнейшим образом осмотреть как сам мобильный, так и документацию к нему.