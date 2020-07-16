 

Эксперт назвал правила покупки качественного подержанного телефона

16.07.2020, 16:53, Разное

Совершая покупку подержанного телефона, всегда есть риск получить некачественный или ворованный товар. Эксперт пояснил о правилах приобретения качественного мобильного устройства с «чистой» историей.
Как пишет «Инфореактор», хорошим вариантом является покупка в специализированных точках, например, в комиссионном магазине. Хотя и здесь следует быть осторожным, чтобы не попасть впросак, шансы на неудачу в таких заведениях меньше, так как перед продажей аппарат обязательно проверяется.

Кроме того, обязательно осмотреть гаджет на предмет повреждений и следов осуществленного ранее ремонта. Если на мобильном есть такие признаки, информирует «Ньюинформ», лучше воздержаться от покупки, так как далее у телефона могут возникнуть серьезные неполадки.

Если на корпусе видны остатки герметика или клея, такое устройство также может подвести, поскольку в нем уже ранее выявляли поломки. Стоит воздержаться от приобретения и при различии номеров IMEI на корпусе и на коробке телефона. В любом случае, независимо от места совершения покупки, нужно внимательнейшим образом осмотреть как сам мобильный, так и документацию к нему.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06 / Полуживую мать погибшего в ДТП с Ефремовым под руки отводили от гроба

26.05 / Дело в суде: Мэри-Кейт Олсен официально подала на развод с Оливье Саркози

08.07 / Врач рассказала о влиянии коронавируса на память

06.07 / Массовый заплыв аквабайкеров в Петербурге попал на видео

15.05 / Наталья Сенчукова откровенно о свадьбе красавца-сына: Сейчас это в принципе невозможно

29.05 / Непал. Кольцо Аннапурны на велосипеде

31.05 / Что-то запретное? Странная смерть экстрасенса-дальновизора Пэта Прайса

11.06 / Мажорная соната Моцарта облегчает течение эпилепсии

25.05 / До анонса в Сети опубликовали характеристики и стоимость смартфона Realme X3 SuperZoom

25.06 / Галкин показал архивные фото отца-офицера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска