Великобритания обвинила Россию в попытках вмешаться в выборы 2019 года

16.07.2020, 16:50, Новости дня

Великобритания заявила в четверг, что Россия пыталась повлиять на результаты выборов 2019 года, распространяя в соцсетях незаконно полученные конфиденциальные документы о планируемом торговом соглашении с Соединенными Штатами.

«Россия почти наверняка пыталась вмешаться во всеобщие выборы 2019 года посредством онлайн-распространения незаконно полученных правительственных документов», – заявил министр иностранных дел Доминик Рааб.

«Конфиденциальные правительственные документы, относящиеся к соглашению о свободной торговле между Великобританией и США, были незаконно получены в преддверии всеобщих выборов 2019 года и распространены в интернете через социальную платформу Reddit», – добавил он.

Как показало проведенное британским правительством расследование, когда эти документы не вызвали большого ажиотажа, были предприняты дальнейшие попытки распространить в Интернете незаконно полученные материалы в преддверии выборов, сказал Рааб.

По результатам выборов в декабре 2019 года убедительную победу одержал премьер-министр Борис Джонсон, опередивший лейбориста Джереми Корбина. Консервативная партия получила рекордный перевес в парламенте со времен победы Маргарет Тэтчер в 1987 году.

«Хотя свидетельств широкомасштабной российской кампании против всеобщих выборов не имеется, любая попытка вмешаться в наши демократические процессы совершенно неприемлема», – сказал Рааб.

«Правительство оставляет за собой право принять соответствующие меры в будущем», – добавил он.

Отношениях между Лондоном и Москвой резко обострились в 2018 году, когда Великобритания обвинила Россию в попытке убить бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в городе Солсбери.

Россия отрицает свою причастность к покушению, однако Лондон выявил агентов российской военной разведки, которые, предположительно, отправились в Англию, чтобы отравить Скрипаля.