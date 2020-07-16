Глава МИД Великобритании обвинил Россию во вмешательстве в парламентские выборы 2019 года

16.07.2020, 16:45, Новости дня

Правительство России “почти наверняка” пыталось вмешаться во всеобщие выборы в Великобритании 2019 года путем незаконного приобретения и размещения в интернете конфиденциальных документов. Об этом в письменном обращении к Палате общин парламента заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб, информирует ВВС.

Документы, касавшиеся торговых переговоров между Великобританией и США, появились на платформе Reddit в декабре 2019 года, а затем попали в распоряжение оппозиционной Лейбористской партии. Оппозиция призывала обнародовать отчет комитета по разведке и безопасности о возможном вмешательстве России в выборы, однако он до сих пор не предан огласке.

Рааб отметил, что “нет никаких свидетельств широкомасштабной российской кампании”, однако “любая попытка вмешаться в наши демократические процессы абсолютно неприемлема”.

Ведется уголовное расследование по поводу того, как в интернет попали неотредактированные документы.

Выборы в парламент Великобритании состоялись 12 декабря 2019 года. Консервативная партия во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном одержала победу.