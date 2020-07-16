Украина делает все для наступления справедливого мира. В нашем понимании этого слова – Зеленский

16.07.2020, 16:45, Новости дня

Украина делает все необходимое для противостояния российской агрессии и наступления справедливого мира. Об этом 16 июля на торжественном заседании по случаю 30-летия со дня провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины заявил президент Владимир Зеленский.

“Шестой год подряд мы защищаем свой суверенитет от российской агрессии. Мы платим за это высокую цену – жизни наших граждан. Сегодня весь цивилизованный мир признает, что Украина делает все для наступления такого желаемого мира. Справедливого мира. Мира в нашем понимании этого слова. Именно того мира, в котором государственный суверенитет будет господствовать в реальности, а не на бумаге. Да, мы потеряли часть территории. Мы потеряли людей. К сожалению, мы не можем вернуть погибших, но мы должны вернуть все территории. Вернуть веру в правду и справедливость. Чтобы то, ради чего погибли наши герои, никогда не оказалось бесполезным”, – подчеркнул глава государства.

По его мнению, достичь этих целей можно, только если украинцы объединятся “так же, как и 30 лет назад”.

“16 июля 1990 года стало действительно историческим днем. Тогда Декларацию о государственном суверенитете поддержало 355 народных депутатов. Из разных уголков нашей родной Украины, из разных партий, с различными взглядами. Но с целью. Обратите внимание, никто не “заваливал” декларацию, предлагая 8 тыс. поправок. Никто не пытался заблокировать ее постановлениями. Никто не пытался “сбить” ее через Конституционный Суд”, – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что, “имея полярные политические взгляды, [украинские политики] наглядно показали, что такое государственная позиция”.

“Я уверен, что современным депутатам есть чему у вас поучиться и никогда не забывать, что суверенитет, который завоевали [30 лет назад], мы с вами должны беречь и защищать, как от внешних врагов, так и от внутренних распрей. Для этого я не устану призывать всех нас к настоящему единству. Потому что только в нем наша сила и победа. Потому что только в нем Украина”, – добавил Зеленский.

Обращаясь к участникам торжественного заседания, он призвал “перестать быть политиками”. “Время становиться государственными деятелями. Людьми, которые имеют не большой аппетит, а большую мечту. О единой, сильной и непобедимой Украине. Это – моя мечта. И моя цель. Уверен, что и ваша тоже”, – заключил он.

Декларация о государственном суверенитете Украины была принята Верховной Радой УССР 16 июля 1990 года. Среди прочего, документ провозглашал право украинского народа на самоопределение. 24 августа 1991 года, в том числе во исполнение этой декларации, Верховная Рада приняла Акт о провозглашении независимости Украины.