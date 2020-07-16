 

Украина делает все для наступления справедливого мира. В нашем понимании этого слова – Зеленский

16.07.2020, 16:45, Новости дня

Украина делает все необходимое для противостояния российской агрессии и наступления справедливого мира. Об этом 16 июля на торжественном заседании по случаю 30-летия со дня провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины заявил президент Владимир Зеленский.

“Шестой год подряд мы защищаем свой суверенитет от российской агрессии. Мы платим за это высокую цену – жизни наших граждан. Сегодня весь цивилизованный мир признает, что Украина делает все для наступления такого желаемого мира. Справедливого мира. Мира в нашем понимании этого слова. Именно того мира, в котором государственный суверенитет будет господствовать в реальности, а не на бумаге. Да, мы потеряли часть территории. Мы потеряли людей. К сожалению, мы не можем вернуть погибших, но мы должны вернуть все территории. Вернуть веру в правду и справедливость. Чтобы то, ради чего погибли наши герои, никогда не оказалось бесполезным”, – подчеркнул глава государства.

По его мнению, достичь этих целей можно, только если украинцы объединятся “так же, как и 30 лет назад”.

“16 июля 1990 года стало действительно историческим днем. Тогда Декларацию о государственном суверенитете поддержало 355 народных депутатов. Из разных уголков нашей родной Украины, из разных партий, с различными взглядами. Но с целью. Обратите внимание, никто не “заваливал” декларацию, предлагая 8 тыс. поправок. Никто не пытался заблокировать ее постановлениями. Никто не пытался “сбить” ее через Конституционный Суд”, – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что, “имея полярные политические взгляды, [украинские политики] наглядно показали, что такое государственная позиция”.

“Я уверен, что современным депутатам есть чему у вас поучиться и никогда не забывать, что суверенитет, который завоевали [30 лет назад], мы с вами должны беречь и защищать, как от внешних врагов, так и от внутренних распрей. Для этого я не устану призывать всех нас к настоящему единству. Потому что только в нем наша сила и победа. Потому что только в нем Украина”, – добавил Зеленский.

Обращаясь к участникам торжественного заседания, он призвал “перестать быть политиками”. “Время становиться государственными деятелями. Людьми, которые имеют не большой аппетит, а большую мечту. О единой, сильной и непобедимой Украине. Это – моя мечта. И моя цель. Уверен, что и ваша тоже”, – заключил он.

Декларация о государственном суверенитете Украины была принята Верховной Радой УССР 16 июля 1990 года. Среди прочего, документ провозглашал право украинского народа на самоопределение. 24 августа 1991 года, в том числе во исполнение этой декларации, Верховная Рада приняла Акт о провозглашении независимости Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Ингушские врачи прооперировали человека при свете экранов мобильных

06.06 / В Алматы и Нур-Султане проходят массовые протесты. Есть задержанные

13.05 / В Москве возобновилась работа более 370 промпредприятий

14.05 / Двенадцатый самолет с российскими военными вернулся из Италии

30.06 / Ненастный фронт набирает силу: куда он сможет пробиться

21.05 / NYT – введи Трамп карантин на 2 недели раньше — умерло бы в 5 раз меньше людей

08.06 / ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

29.05 / Гол Хаверца принес победу “Байеру” в матче бундеслиги с “Фрайбургом”

18.05 / Мнения: После коронавируса Москве придется вспомнить о Ближнем Востоке

18.06 / Умные часы специалисты превратили в систему мониторинга здоровья

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска