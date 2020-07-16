Жена Джейми Оливера пережила пятый выкидыш во время самоизоляции

16.07.2020, 16:42, Разное

У Джейми и Джулс Оливеров пятеро детей: 18-летняя Поппи, 17-летняя Дэйзи, 11-летняя Петал, 9-летний Бадди и 3-летний Ривер. Последние четыре года пара пытается зачать еще одного ребенка, но пока их попытки оказывались неудачными: Джулс пережила три выкидыша, последний из которых случился несколько недель назад. Об этом она откровенно рассказала в подкасте Made By Mammas:

Мы хотели, чтобы наш шестой ребенок появился до того, как мне исполнится 47 лет в следующем году. Мы стараемся, но у меня уже было три выкидыша за последние несколько лет. Последний случился три недели назад. И это заставляет задуматься. Я очень хочу еще ребенка, но надо все же подумать, готова ли я морально к этому и физически. Мне 45 лет, уже почти 46. А это не мало. Джейми очень хочет еще одного ребенка. Но думаю, что еще год и мы закроем эту тему.

И знаете, это так тяжело, когда ничего не можешь поделать. На следующий день после выкидыша я пошла к врачу и он спросил, как я себя чувствую – именно психологически. И я задумалась. Это ведь пятый выкидыш. Два были до Ривера, и они были совсем на ранних сроках. А последние два были уже на 6 ½ неделе.

Джулс также отметила, что рассказывала своей семье – маме и сестрам – не обо всех прервавшихся беременностях, чтобы те не нервничали.

У меня есть пятеро здоровых детей, я должна быть за это благодарна,

– заключила Джулс.

Джейми и Джулс Оливеры с детьми

В этом году Джейми и Джулс будут праздновать уже 20-ю годовщину свадьбы. В последнем интервью журналу Red Джулс призналась, что они планируют сыграть вторую свадьбу, на которой “обновят” клятвы любви и верности в присутствии своих пятерых детей:

Да, мы снова собираемся сыграть свадьбу. Но на этот раз хотим все сделать по-другому – церемонию проведем на свежем воздухе, а сами будем босиком. Наша первая свадьба была очень формальной, такой классической английской, больше мы такого не хотим. У нас будет большая вечеринка. А почему нет? Мне кажется, мы ее вполне заслужили.