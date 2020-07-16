 

Мнение: Вот КАК можно настолько не любить своих собак?

16.07.2020, 16:40, Разное

Сегодня видел, дура шла с собакой без поводка вдоль дороги и собака вдруг прямо на дорогу выскочила. Хорошо, водитель успел затормозить, а если бы не успел? Вот скажите, ЧТО у таких в голове, которые собак без поводка выгуливают и в чём проблема поводок таки прицепить, где тут ниибически сложная трудность, что нельзя этого сделать? И как вообще можно своего друга и члена своей семьи посылать на смерть под колёсами автомобилей или от клыков других собак (вон один псих в Юрге алабаев держит, так они какую-то тяфсу чуть не сожрали, еле хозяйка сумела её защитить)? Мне вот лично и присниться не может, чтобы я свою любимую собачку отпустил под машиной погибать! А они, видать, их ни капельки не любят, если отпускают! Но зачем же брали-то тогда?

Источник: Достало





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