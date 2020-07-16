Великобритания заявила о попытке «связанных с Россией» хакеров украсть формулу вакцины от COVID-19

16.07.2020, 16:30, Новости дня

Хакеры, якобы связанные с Россией, пытаются украсть данные о разрабатываемых в мире вакцинах от коронавируса, утверждает национальный центр кибербезопасности Британии.

«В течение 2020 года [хакерская группировка] APT29 устраивала атаки на различные организации, участвующие в разработке вакцин от COVID-19 в Канаде, Соединенных Штатах и Соединенном Королевстве. С высокой вероятностью целью было похищение информации и интеллектуальной собственности, касающейся разработки и тестирования вакцин против COVID-19», – цитирует ТАСС заявление центра.

Британские, канадские и американские спецслужбы полагают, что хакеры Cozy Bear, получившие наименование APT29, «почти наверняка являются частью российских разведслужб».

В четверг Британия анонсировала доклад о приписываемом РФ «вмешательстве» во внутреннюю политику Соединенного Королевства. Глава британского МИД Доминик Рааб заявил, что РФ якобы «почти наверняка» пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года, по этому «факту» уже возбуждено уголовное расследование.

Напомним, РФ неоднократно отвергала обвинения в приписываемых ей кибератаках на другие государства. Президент Владимир Путин регулярно призывает объединить усилия мирового сообщества, чтобы нейтрализовать масштабы киберугроз и выработать правила поведения в киберпространстве. Однако, как сообщал российский лидер, вразумительного ответа от партнеров не последовало.

При этом Путин подчеркивал, что борьба с кибератаками является задачей государственного масштаба. В частности, сообщал он, российские спецслужбы во время чемпионата мира по футболу пресекли почти 25 млн кибератак и иных преступных воздействий на информационную инфраструктуру страны.