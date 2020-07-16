Финалист «Лидеров России» назначен проректором Байкальского госуниверситета

16.07.2020, 16:30, Новости дня

Финалист конкурса «Лидеры России-2020», флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», в специализации «Наука» Михаил Кузьмин получил назначение на должность проректора по международной деятельности Байкальского государственного университета.

Михаил Кузьмин родился в 1989 году в Иркутске, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Окончил с красным дипломом Иркутский национальный исследовательский технический университет. Он является автором более 120 научных работ, в том числе трех патентов на изобретение, а также шести учебных пособий. До настоящего назначения работал в должности заместителем заведующего базовой кафедры «Металлургия легких металлов» и доцентом кафедры «Металлургия цветных металлов» Иркутского национального исследовательского университета.

«На новом посту я планирую заниматься развитием международного сотрудничества Байкальского государственного университета, а также реализацией новых и перспективных для вуза проектов. Основными целями международной деятельности будут являться всесторонняя интеграция университета в мировое образовательное пространство, повышение имиджа и укрепление его позиций в международном и российском научно-образовательном сообществе, а также интернационализация процесса обучения. Особенно необходимо подчеркнуть важность развития международного сотрудничества в образовательной и научной сфере – создание и развитие программ двойного дипломирования и включенного обучения, участие в международных проектах и грантовых программах, развитие международной публикационной активности сотрудников университета (в высокорейтинговых зарубежных журналах Web of Science и Scopus, обладающих высокими значениями Импакт-фактора)», – сообщил проректор по международным связям и проектной деятельности Байкальского государственного университета Михаил Кузьмин.

Среди последних достижений Михаила Кузьмина можно выделить присуждение ему в 2020 году премии губернатора Иркутской области в сфере науки и техники за разработку «Ресурсосберегающей технологии получения силуминов с использованием отходов кремниевого производства». Кроме того, он является обладателем премии «Молодые ученые в области металлургии» от комитета выставки «Метал-Экспо» (2019 год), победителем грантового конкурса по программе «СТАРТ – 1» Фонда содействия инновациям (2019 год), именным стипендиатом мэра Иркутска в области науки и техники для нужд городского хозяйства (2018 год), стипендиатом президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам (2017 год) и т.д. В 2020 году принял участие в конкурсе «Лидеры России» по специализации «Наука» и стал финалистом.

«Конкурс «Лидеры России» привлек мое внимание с момента его основания три года назад. Однако только в 2019 году я принял решение принять в нем участие. Этому способствовало, во-первых, увеличение опыта управленческой деятельности и, во-вторых, появление в рамках конкурса «Лидеры России» специализации «Наука». Конкурс «Лидеры РФ – Наука» позволил мне понять, что я могу, знаю и умею гораздо больше, нежели я думал до участия в нем. Более того, конкурс оказал огромное влияние на развитие моих лидерских качеств, навыков принятия управленческих решений (в том числе в условиях недостатка временных и человеческих ресурсов), целеполагания, командной работы, а также системного и критического мышления. Особенно необходимо отметить значимость конкурса с точки зрения возможности представления и дальнейшей реализации своих идей в области научно-технологического развития России», – отметил финалист специализации «Наука» конкурса «Лидеры РФ 2020» Михаил Кузьмин. – «Хочется выразить благодарность организаторам конкурса и представителям Министерства науки и высшего образования за заинтересованность во взаимодействии с участниками как во время самого конкурса, так и после его завершения».

За два года проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 190 «Лидеров России».

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента РФ и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 25 проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте.

На конкурс управленцев «Лидеры РФ 2020» поступило 233 тыс. 830 заявок из всех регионов РФ и 68 стран мира. В первом сезоне конкурса (2017-2018 гг.) пришло 199 тыс. заявок; во втором сезоне (2018-2019 гг.) – 227 тыс. заявок, в сезоне 2019-2020 гг. – 233 тыс. 830 заявок. Кроме того, в дополнение к основному конкурсу в третьем сезоне были введены отдельные специализации. Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» – 61 тыс. 732 регистрации, 22 тыс. 272 заявки подано на трек «Наука» и 9 тыс. 745 – на специализацию «Здравоохранение».

Цели конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

Конкурс поддерживают партнеры, в качестве которых выступают крупнейшие российские компании (РЖД, Сбербанк, Газпром нефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Интер РАО, Роснефть, Русгидро, Сибур, Роскосмос, НЛМК), а также телевизионная сеть RT, РАНХиГС, Альпина Паблишер, ЛитРес и генеральный технический партнер – Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 25 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», проект «Время карьеры», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».