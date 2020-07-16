В Тобольске из-за планов поставить поклонный крест разгорелся скандал

16.07.2020, 16:23, Разное

Местный историк, благотворитель и предприниматель Аркадий Елфимов захотел установить в городе Тобольск Тюменской области поклонный крест дружине Ермака. Против прославления русского национального героя и соратников покорителя Сибири выступили представители Национально-культурной автономии сибирских татар, передает URA.Ru. Созданный из гранита православный крест весом пять тонн, по мнению активистов, будит служить напоминанием насильственного присоединения этих земель. А татары, заявили авторы обращения, “на генном уровне” помнят те страдания, которые им принес казачий атаман.