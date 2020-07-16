 

В Турции заочно осудили немецкого журналиста

16.07.2020, 16:16, Новости дня

Суд в Турции вынес заочный приговор журналисту немецкой газеты Die Welt Денизу Юджелу по статье «пропаганда терроризма», сообщают СМИ.

Юджела приговорили к двум годам и девяти месяцам тюрьмы, передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.

На данный момент журналист проживает в Германии.

Напомним, турецкие власти отпустили Юджела на свободу в феврале 2018 года. В феврале 2017 года Юджел был задержан на территории Турции подозрению в связях с террористами.

Шеф-редактор Welt Ульф Пошарт писал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану открытое пиьсмо с просьбой помочь в освобождении Юджела.





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