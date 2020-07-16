Азербайджан опроверг сообщения о вылазке спецназа в Армению

16.07.2020, 16:16, Новости дня

Азербайджанское министерство обороны заявило, что спецназ страны не проводил никаких вылазок на территорию Армении.

«Азербайджанские спецназовцы не осуществляли никаких диверсионных действий на территории Армении, все эти заявления армянской стороны являются очередной дезинформацией. (…) Наши спецназовцы никаких вылазок на армянскую территорию не осуществляли», – сообщил РИА «Новости» глава пресс-службы минобороны полковник Вагиф Даргяхлы.

Он пояснил, что нет никаких потерь в живой силе или технике у спецназа, они не задействованы в военных действиях на границе с Арменией.

Ранее армянская сторона заявила, что в ночь на четверг военнослужащие Армении пресекли попытку диверсии со стороны Азербайджана.

В четверг также сообщалось, что Азербайджан якобы использовал против Армении РСЗО «Град», а Армения подбила азербайджанский танк. При этом азербайджанская сторона опровергла информацию о подбитой бронетехнике.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об обострении на границе Азербайджана и Армении, которое началось в воскресенье, когда армянские и азербайджанские военные вступили в бой.