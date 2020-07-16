 

Азербайджан опроверг сообщения о вылазке спецназа в Армению

16.07.2020, 16:16, Новости дня

Азербайджанское министерство обороны заявило, что спецназ страны не проводил никаких вылазок на территорию Армении.

«Азербайджанские спецназовцы не осуществляли никаких диверсионных действий на территории Армении, все эти заявления армянской стороны являются очередной дезинформацией. (…) Наши спецназовцы никаких вылазок на армянскую территорию не осуществляли», – сообщил РИА «Новости» глава пресс-службы минобороны полковник Вагиф Даргяхлы.

Он пояснил, что нет никаких потерь в живой силе или технике у спецназа, они не задействованы в военных действиях на границе с Арменией.

Ранее армянская сторона заявила, что в ночь на четверг военнослужащие Армении пресекли попытку диверсии со стороны Азербайджана.

В четверг также сообщалось, что Азербайджан якобы использовал против Армении РСЗО «Град», а Армения подбила азербайджанский танк. При этом азербайджанская сторона опровергла информацию о подбитой бронетехнике.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об обострении на границе Азербайджана и Армении, которое началось в воскресенье, когда армянские и азербайджанские военные вступили в бой.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / Ермак провел переговоры в нормандском формате

23.05 / ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

12.05 / Le Monde – опыт и быстрая реакция властей не дали Ближнему Востоку стать эпицентром COVID-19

19.06 / Лаврова «просанитазировали» перед встречей с Лукашенко

12.05 / У “Слуги народа” нет единой стратегии проведения местных выборов

17.06 / Новак назвал санкции против «Северного потока – 2» вмешательством со стороны США

29.05 / Сутки на Донбассе. Семь обстрелов боевиков, без потерь со стороны сил ООС

14.05 / Трамп пригрозил новыми налогами компаниям, производящим товары за рубежом

28.05 / Стало известно о триллионной ошибке при создании «Силы Сибири»

18.06 / Нафтогаз задумал добывать углеводороды вблизи Крыма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска