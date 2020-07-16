«Выступаю для важного человека»: Бузова блеснула на частной вечеринке в боди и сапогах-чулках

16.07.2020, 16:09, Разное

Ольга Бузова впервые за долгое время карантина вышла на сцену, при этом певица была одета в красивое боди и сапоги-чулки. Как пояснила сама артистка, она выступала для очень важного человека.

Впрочем, как пишет «Телепрограмма», бывшая участница «Дома-2» не назвала имени персоны, для которой она пела. Однако это важное мероприятие для ее карьеры, написала исполнительница на странице своего профиля в соцсети Instagram.

Певица не скрывала, что давно ждала эту вечеринку, и из-за длительного отсутствия концертов и гастролей, и из-за человека, перед которым она пела. По ее признанию, она очень ждала сцену, так как ограничения, введенные вследствие пандемии Covid-19, привел к отмене многих выступлений, тем самым лишив заработка деятелей культуры и шоубиза.

На кадрах, которые артистка обнародовала в личном аккаунте, на ней надето ажурное двухцветное боди. Черно-белую гамму эффектно дополняют также сапоги-чулки, прикрепленные с помощью ремешков. Наряд певицы подчеркнул стройность ее фигуры и акцентировал внимание на груди. Поп-звезде на сцене помогал коллектив танцоров, в окружении мускулистых парней Бузова спела ряд своих хитов.