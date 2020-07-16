 

Россия нарастила золотовалютные резервы

16.07.2020, 16:08, Новости дня

Золотовалютные резервы РФ в период с 3 по 10 июля выросли на 0,8% – до 574,2 млрд долларов, говорится в материалах Центробанка.

«Объем международных резервов по состоянию на 10 июля составил 574,2 млрд долларов, увеличившись за неделю на 4,4 млрд долларов США, или на 0,8%, под воздействием положительной переоценки», – передает ТАСС сообщение регулятора.

Напомним, золотовалютные резервы РФ к 3 июля выросли на 0,3% (или на 1,5 млрд долларов) по сравнению с показателем на 26 июня и составили 569,8 млрд долларов.





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