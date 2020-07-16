 

Греф протестировал беспилотный комбайн

16.07.2020, 16:08, Новости дня

Глава Сбербанка Герман Греф и губернатор Василий Голубев в четверг опробовали уникальную отечественную технологию двух беспилотных комбайнов Песчанокопской аграрной группы в Ростовской области.

«Это 40% экономии урожая, более точный сбор, окупаемость – максимум два сезона и радикальное облегчение труда комбайнера. Можно сказать, будущее наступает», – передает РИА «Новости» слова Грефа.

Он также отметил, что в настоящее время обсуждается вопрос, чтобы в следующем году техника могла работать в автоматическом режиме.

«Пока комбайнер нужен, чтобы вывести комбайн, развернуть его. Думаю, в следующем году, скорее всего, система будет все это делать автоматически», – добавил глава Сбербанка.

Уточняется, что технология искусственного интеллекта позволяет комбайну двигаться по заранее намеченной траектории, придерживаясь заданного пути с точностью до 10 см, а при обнаружении на пути комбайна препятствий автопилот автоматически останавливает машину и отправляет оператору предупреждение о помехе.

 

Напомним, аграрии Ростовской области приступили к использованию беспилотных комбайнов, на которых установлена российская система автономного управления Cognitive Agro Pilot (разработка компании Cognitive Pilot – дочки Сбербанка и группы Cognitive Technologies).

Ранее беспилотный комбайн, оснащенный искусственным интеллектом, испытала госкорпорация «Роскосмос» испытала беспилотный комбайн, после чего заявила, что «комбайнеры в РФ скоро потеряют работу».

О намерении создавать в РФ беспилотные комбайны сообщалось в январе 2016 года.





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