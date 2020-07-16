Штабы Тихановской, Бабарико и Цепкало объединили усилия

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16.07.2020, 16:08, Новости дня

Избирательные штабы кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, а также Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, которым отказали в регистрации, решили объединить усилия.

«Мы объединяем свои усилия», – передает ТАСС сообщение штаба Бабарико.

Напомним, ЦИК Белоруссии отказался зарегистрировать Бабарико в качестве кандидата в президенты.

Тем временем центризбирком Белоруссии зарегистрировал действующего главу республики Александра Лукашенко кандидатом на пост президента.

Бабарико намерен оспаривать в Верховном суде Белоруссии отказ ЦИК зарегистрировать его кандидатом в президенты.

2 июля претенденту на пост главы Белоруссии Виктору Бабарико предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса. Его задержали 19 июня по делу против «Белгазпромбанка» по статьям об «уклонении от уплаты налогов» и «легализации средств, полученных преступным путем». Его имущество арестовано. При этом он собрал необходимое для выдвижения в президенты число подписей.

В ЕС заявили, что отказ зарегистрировать кандидатов на пост президента Белоруссии ограничивает волеизъявление и подрывает демократичность выборного процесса.





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