Назван продукт, который нужно избегать детям первых лет жизни

16.07.2020, 15:54, Разное



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Грудным детям нужно есть как можно меньше добавленного сахара, лучше – полностью избегать его. Это требование новых рекомендаций по питанию для детей первых лет жизни, которое выпустила Американская экспертная комиссия по диетическим руководствам (Dietary Guidelines Advisory Committee). Впервые подобный документ содержит рекомендации и для детей грудного возраста. Его обзор этого опубликован CNN.

Родители должны избегать добавленного сахара в диете ребенка, потому что он достоверно связан с развитием ожирения у детей и последующими хроническими заболеваниями, говорится в руководстве. Документ подчеркивает, что добавленный сахар не требуется для развития детей.

Лишний съеденный сахар превращается в жир вокруг сердца и в животе

Ученые измерили количество жира в организме при помощи КТ тысячам добровольцев. Оказалось, что количество жира в организме напрямую связано с количеством съедаемого добавленного сахара.

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Добавленным называют сахар, который появляется в еде и напитках во время процесса готовки. То есть, речь идет не о тех сахарах, которые естественно содержатся в продуктах. Продукты с добавленным сахаром обычно бедны питательными веществами – в них много «пустых» калорий, указывают ученые

«Яблоки и апельсины содержат сахар, но они также дают клетчатку и питательные вещества. Сахар есть и в материнском молоке, но в нем также много компонентов, которые усиливают иммунитет и борются с инфекцией, и отличная комбинация жиров, белков, углеводов и витаминов, которые нужны ребенку», – сообщил CNN Стивен Абрамс (Steven Abrams), председатель комитета по питанию Американской академии педиатрии (American Academy of Pediatrics)

В качестве примера напитка, ненужного детям первых лет жизни, Абрамс привел фруктовый сок. Он подчеркнул, что его питательная ценность отличается от ценности цельного фрукта. «Поэтому сок нужно избегать», – считает педиатр. В возрасте 1-3 лет ребенок должен выпивать не более 120 миллилитров этого напитка.

Экспертная комиссия выделила пять видов продуктов, с которыми дети получают около 70% добавленного сахара. Это подслащенные напитки, десерты и сладкие перекусы, конфеты, чай с сахаром, и злаковые завтраки.

«Ранние пищевые воздействия сейчас известны как фактор, связанный с хроническими болезнями позже в жизни», говорится в документе.

Для взрослых экспертная комиссия снизила верхний порог рекомендуемого употребления сахара. Ранее «разрешалось» получить за его счет 10% дневных калорий при энергетической ценности рациона в 2000 калорий. Сейчас этот показатель упал до 6% (120 калорий). Для сравнения, одна банка сахаросодержащей газировки содержит около 150 калорий.

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