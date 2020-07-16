 

У берегов Малайзии обнаружилась рыба с человеческими зубами

16.07.2020, 15:53, Разное

Неизвестное науке животное обнаружили неподалеку от берегов Малайзии. Как сообщают СМИ, рыба с человеческими зубами может быть опасной.
Существо с необычным внешним видом было выявлено случайно, как сообщают СМИ, оно атаковала суда, входящие в малазийские порты. Эксперты, исследовавшие экземпляр не изученного ранее вида рыб, характеризуют его, как агрессивный и возможно опасный для дайверов.

Известно, что в ряде случаев «монстр», имеющий зубы, похожие на человеческие, не только прокусывал гидрокостюмы, но и наносил раны на коже любителей водных погружений. В Сети уже появились первые снимки рыбы, как видно из изображений, у нее достаточно сильные челюсти и подбородок.

Специалисты причисляют агрессивного обитателя морских глубин к семейству Balistoides. Его представители не особо разборчивы в еде и даже способны переворачивать камни. Стоит отметить, что ранее первый случая выявления такой рыбы был зафиксирован на речке Северная Двина рыбаком из России.





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