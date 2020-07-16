 

Samsung Galaxy A72 получит функцию оптической стабилизации

16.07.2020, 15:53, Разное

Оптическую стабилизацию намерена внедрить в смартфоны среднего сегмента компания Samsung. Galaxy A72, как сообщают СМИ, станет пионером в линейке аппаратов с такой функцией.
Информация о подготовке новой серии смартфонов появилась в конце весны. Сейчас же в Сети опубликовали данные о первом устройстве с оптической стабилизацией. Несмотря на то, что предыдущий аппарат Galaxy A71 является флагманом, новинка A72, как считают некоторые техноблогеры, будет типичным среднесегментным устройством.

Благодаря указанной технологии фотоснимки и видеозапись делаются без размытости. Высокое качество обеспечивается специальным сенсором, который дает возможность линзе в зависимости от движений смартфона двигаться, устраняя все воздействия тряски.

Стоит отметить, что предполагаемая стоимость девайса называется в рамках от 400 до 500 долларов США. Однако даже в такой ценовой категории сейчас не так много аппаратов, предлагающих оптимизацию изображения. Выпуск целой линейки смартфонов с подобной функцией должен повысить конкурентоспособность гаджетов южнокорейской компании. На полках магазинов Galaxy A72 появится уже в следующем году.





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