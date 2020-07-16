Фанаты набросились на Баскова из-за ночных прыжков на батуте во время пандемии

16.07.2020, 15:53, Разное

Николай Басков опубликовал в соцсети видео, на котором он прыгает на батуте. Однако видео не понравилось многим фанатам российского певца, они набросились на него из-за его развлечений во время пандемии коронавируса.

Как пишет «Политэксперт», ролик появился в Stories на странице профиля артиста в Instagram. Как прокомментировал свои прыжки сам Басков, такую разминку он решил провести дома в 1:40 ночи.

Несмотря на шутливый характер публикации, среди фолловеров звезды нашлись и те, кто раскритиковал его за подобное времяпровождение. Певца упрекнули в слишком легкомысленном поведении в такие сложные времена.

Из-за распространившегося по всему миру Covid-19 многие оказались в трудной ситуации. Народный же артист Российской Федерации, считают подписчики, ведет себя, как ребенок. Фаны артиста высказали ему свое возмущение, призвав взрослеть.