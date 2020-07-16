Глава Центрального командования: мы можем справляться с задачами в Ираке меньшими силами

16.07.2020, 15:42, Новости дня

ВАШИНГТОН – США могут продолжать оказывать давление на террористическую группировку «Исламское государство» и наращивать военный потенциал Ирака, используя меньшую численность американских войск на местах.

Об этом заявил командующий вооруженными силами США на Ближнем Востоке в эксклюзивном интервью «Голосу Америки».

«Мы можем справиться с этой работой меньшим количеством американских сил в Ираке, и сокращение будет проходить в тесной консультации со всеми», – заявил глава Центрального командования вооруженных сил Кеннет Маккензи, отметив, что США «работают над этой проблемой прямо сейчас».

В интервью в среду Маккензи отказался обсуждать конкретную численность войск. В настоящее время в Ираке находятся от 5 до 6 тысяч американских военнослужащих.

Представитель военного ведомства сообщил «Голосу Америки», что более подробные детали о планах возможного сокращения американских сил в Ираке могут быть раскрыты после американо-иракского диалога, который планируется провести позднее в этом месяце.

Многие американские военные командиры указывали, что Россия часто пытается противостоять американским усилиям в Афганистане. Например, в 2017 году командующий силами США в Афганистане генерал Джон Николсон рассказал журналистам о поступающих сообщениях о том, что Россия вооружает Талибан для борьбы с США и их афганскими партнерами.

Маккензи заявил «Голосу Америки», что разница между вооружением и предложением наград состоит в «человеческом измерении».

«Мне кажется, именно это делает выплаты наград морально отвратительным и противоречащим, действительно противоречащим западному образу ведения войны. Мы бы этого не делали, поэтому мне неприятно даже думать об этом», – сказал он.