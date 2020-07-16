После отказа Трампу: премьер-министр Дании вышла замуж с третьей попытки

16.07.2020, 15:38, Разное

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен вышла замуж за своего давнего бойфренда, оператора-постановщика Бо Тенгберга. Торжество состоялось на острове Мён в юго-восточной Дании в присутствии самых близких для новоиспеченной семьи людей. Об этом Метте сообщила на своей странице в Facebook, опубликовав снимок у входа в церковь с надписью “Да” и эмодзи в форме сердца.

Метте Фредериксен и Бо Тенгберг Метте Фредериксен и Бо Тенгберг42-летняя политик и 55-летний оператор долго шли к бракосочетанию, ведь их свадьбу пришлось переносить дважды. В прошлом году это случилось после того, как партия Фредериксен одержала победу на парламентских выборах и получила возможность формировать правительство. Торжество было решено провести в июле этого года, но дата опять сорвалась – из-за совпадавшего с ней по времени саммита ЕС, который пройдет в Брюсселе 17-18 июля.

Заседание Совета ЕС пройдет в Брюсселе в субботу в июле, как раз когда мы планировали свадьбу… Мне нужно помнить о работе и об интересах Дании. Поэтому нам придется снова изменить наши планы,

– сообщила Метте. В итоге пара выбрала первую свободную дату и успела пожениться аккурат перед саммитом.

Метте Фредериксен и Бо ТенгбергОтметим, что Метте Фредериксен громко заявила о себе на международной арене после случая с Дональдом Трампом. В августе прошлого года The Washington Post со ссылкой на свой источник сообщил, что администрация президента США хочет купить у Дании Гренландию за 600 миллионов долларов. Позднее это подтвердил и сам Дональд Трамп. Фредериксен тогда назвала идею Трампа абсурдной, отметив, что “Гренландия не продается”.