Бывшая ассистентка Эмбер Херд обвинила актрису в новом преступлении: “Она украла мою историю”

16.07.2020, 15:38, Разное

Вот уже вторую неделю в Верховном суде Лондона идет слушание по делу о клевете, которое инициировал Джонни Депп против издания The Sun и группы других британских таблоидов. Бывшая супруга Деппа Эмбер Херд проходит по этому делу свидетелем. Но поскольку основным камнем преткновения в обсуждаемой клевете является как раз информация о разводе супругов, то во время слушаний и дачи показаний всплывают все новые и далеко не самые приятные подробности про голливудскую пару. Вот и сегодня бывшая ассистента Эмбер, Кейт Джеймс, сообщила новую и ошеломляющую информацию про актрису.

Девушка работала на Херд с 2012 по 2015 год, а в 2013 обе, по-видимому, настолько сблизились, что Джеймс решила поделиться со своей работодательницей болезненной историей из жизни: в 26 лет во время путешествия по Бразилии Кейт подверглась изнасилованию, во время которого преступник угрожал ей ножом. Эмбер внимательно выслушала ассистентку и посоветовала ей купить себе пистолет для самозащиты. На этом история Джеймс могла бы и закончиться — но, когда в прошлом месяце она получила документы о слушании и предложение выступить свидетельницей по делу, ее ждало неожиданное открытие:

Когда я стала просматривать бумаги, то с шоком и отвращением поняла, что мисс Херд украла детали нашего разговора о совершенном надо мной насилии и превратила это в свою собственную историю, чтобы выглядеть в более выгодном свете. Разумеется, я пребывала в стрессе и ярости — она посмела попытаться использовать самый ужасный период в моей жизни и хотела сделать это свой историей.

Эмбер Херд у здания суда, 15 июля, Лондон

На вопрос о том, почему она решила дать показания, девушка ответила:

Я пережила сексуальное насилие. И это очень серьезная вещь, о которой нельзя врать.

Джеймс также рассказала о том, что Херд имела привычку довольно много пить, а затем писать своей ассистентке оскорбительные тексты. При этом Депп также просил Кейт покупать ему выпивку — но это обычно было безалкогольное пиво.

Я знала о ее ситуации с алкоголем, потому что, когда я приходила к ней домой по утрам, то там в ряд стояло несколько бутылок. А на моем телефоне 2-4 часа ночи постоянно появлялись странные оскорбительные сообщения.

Самого Джонни Деппа девушка назвала тихим, спокойным и даже скромным человеком и сказала, что никогда не видела, чтобы он поднимал руку на Эмбер, хотя с 2012 по 2015 годы бывала в доме актрисы почти каждый день.

Джонни ДеппНапомним, в 2016 году после развода Эмбер обвинила Джонни в домашнем насилии (якобы он неоднократно избивал ее) и потребовала выдать временный охранный ордер, запрещающий Деппу приближаться к ней. Суд удовлетворил иск актрисы. Актер долго избегал встреч с Эмбер, после чего сам подал на бывшую жену в суд. За клевету актер требует с Эмбер Херд 50 миллионов долларов.