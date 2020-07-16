Мнение: Какую часть тела Китай показал США?

16.07.2020, 15:30, Разное

Совсем недавно, ещё до всех этих BLM и прочих глупостей, я писал «Кто тут против гегемона?». Статью про то, что США уже потеряли статус лидера, но они ещё об этом не знают. И продолжают надувать щёки, выпячивать грудь колесом, сжимать кулачишки.

Китай, как страна с многовековой историей, эдакий умудрённый опытом, но всё ещё крепкий телом, старец, никогда не ввязывается в какие либо союзы. Всегда предпочитает свой путь. Старается не ввязываться ни в какие и тем более политические скандалы. Политика Китая была очень давно проиллюстрирована как образ мудрой обезьяны с хорошей дубиной, которая с интересом наблюдает за битвой двух огромных хищников между собой. И ждущая, пока один из них не убьёт другого, что бы потом спокойно прикончить этой дубиной второго хищника, который будет изранен, устал и слаб.

Именно это, по моему мнению происходит и сейчас. Штаты попробовали Китай на прочность развязав экономическую войну. Угрозы, повышения тарифов, акцизы. Китай ничего не ответил и только немного подкорректировал курс юаня. И всё старание США получить преимущества сошли на нет.

США решили зайти с другой стороны. Со стороны политики. Они уже неоднократно пытались вмешиваться во внутренние дела Китая по вопросам Тибета, Синьцзяна, Южно-Китайского моря.

Но сейчас они (США) уже явно «перешли границу» и Трамп подписал закон “Об автономии Гонконга”. Что незамедлительно вызвало ответную и очень резкую реакцию Китая.

И так, в новости от РИА НОВОСТИ:

Посла США вызвали в среду в МИД Китая в связи с введением американских санкций из-за действий КНР в отношении Гонконга, сообщает издание Global Times.

США не на шутку разозлили Китай. Похоже обезьяна уже не собирается просто наблюдать со стороны. Ещё в одной новости, уже от mail.ru, приводится заявление замглавы МИД КНР Чжэн Цзэгуан (выделено мною):

«В связи с этим, китайская сторона уже предприняла и продолжит принимать контрмеры и решительно отстаивать свои важнейшие интересы. Я бы хотел предупредить США, что любая травля и несправедливость, навязанные Китаю США, встретят решительный отпор. Планы Вашингтона помешать развитию Китая обречены на провал»

А вот это уже на языке дипломатии называется «шутки в сторону».

Чем это чревато для России? Уж так мы устроены, что нам нужен пинок толчок, что бы мы начали что-то менять к лучшему. Любые санкции, кризисы приводят только к тому, что мы начинаем усиленно и ускоренно развиваться. Развиваться именно самостоятельно. Всё что плохо для США, как я считаю, хорошо для нас. Так что мы, я надеюсь, от всей этой шумихи и склоки только выиграем. Не сейчас, так в отдалённой перспективе.

Ещё раз повторюсь. США уже потеряли лидерство в мире, но они этого ещё не знают. Осознание этого придёт позже. А вот чем это окончится для всего человечества, неизвестно.

У меня закончился попкорн. Пошёл в магазин за новой порцией. Кстати, не у кого нет попкорноделательной машинки? Впереди нас ожидают очень захватывающие события.