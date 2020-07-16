 

Ученые научились лучевую болезнь определять по капле крови

16.07.2020, 15:30, Разное

Эксперты рассказали, что лучевую болезнь можно обнаружить по капле крови. Опыт показывает, что новая методика тестирования поможет определить заболевание на основе биомаркеров.
Специалисты из Университета штата Огайо полагают, что тесты могут выручать с помощью своевременного клинического вмешательства. Диагностический тест – дицентрический хромосомный анализ, требующий 3-4 дня для проведения. Такие сроки подходят не всегда, потому скорое распознавание воздействия имеет главное значение, чтобы отсортировать больных и предоставить им необходимое лечение.

В новом тестировании используют одну каплю крови, собранную после прокола пальца. Результат можно узнать на протяжении нескольких часов. Исследователи напоминают, что такие тесты могут сыграть важную роль в случаях массовых ядерных катастроф, но и принесут пользу онкологическим больным, которые проходят лучевую терапию, где есть опасность передозировки.





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