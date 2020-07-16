 

ЕГЭ по химии в пяти российских регионах перенесли

16.07.2020, 15:30, Новости дня

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по химии в пяти российских регионах перенесли на резервный срок, чтобы не создавать массового скопления участников, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

ЕГЭ по химии перенесено в Астраханской, Пензенская областях, Республике Мордовия, Карачаево-Черкесской Республике и Республике Тыва, передает ТАСС. 

«Проведение ЕГЭ по химии было перенесено на резервный срок, чтобы не создавать массового скопления участников в экзаменационных пунктах», – сообщили в Рособрнадзоре.

Также в ведомстве добавили, что ЕГЭ по обществознанию и химии прошли без серьезных сбоев и нарушений. 

Ранее Рособрнадзор сообщил, что сервис ознакомления с результатами ЕГЭ подвергся DDoS-атаке, которая была успешно отбита, работоспособность и доступность сервиса сохранены. 

Напомним, во вторник стали известны предварительные результаты ЕГЭ.





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