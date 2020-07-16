Учёные научились из отходов получать биотопливо и лекарства

16.07.2020, 15:30, Разное

Российские учёные из Екатеринбурга научились из промышленных и бытовых отходов получать биотопливо и лекарственные препараты. Сотрудники Уральского федерального университета разработали экономично-безопасную технологию переработки мусора.

Инженеры одного из крупнейших вузов Российской Федерации (УрФУ) предлагают перерабатывать отходы, содержащие природные полисахариды. Эта технология – единственная в мире на сегодняшний день, которая даёт новую жизнь вторсырью. Авторы научной работы назвали изучаемую систему «трёхслойным пирогом»: на основе оксида алюминия будут разработаны гетерогенные катализаторы.

Катализаторы на протяжении суток в водной среде разлагают природные полисахариды до моносахаров, а дальше в работу вступает оксид алюминия, который обеспечивает неоднократное применение активных ферментов, известных как ускорители химических реакций, говорит об экономичных показателях. Результаты данного исследования – экологически чистые продукты.

Учёные отметили, что спирт из целлюлозы не содержит вредных примесей, он рассчитан на использование в медицине и в качестве биотоплива. Также катализаторы будут перерабатывать отходы с хитином, природным соединением из группы азотсодержащих полисахаридов, в лекарство для суставов – глюкозамин.