 

В Японии из-за нехватки рабочей силы на фоне COVID-19 создали робота-мерчандайзера

16.07.2020, 15:30, Разное

Из-за вспышки COVID-19 во многих странах возникла критическая ситуация с рабочей силой. Чтобы преодолеть последствия ее нехватки, в Японии создали робота-манчендайзера.
Разработка принадлежит компании Telexistence, созданное ею устройство по виду напоминает кенгуру с большими ушами. Аватар начнет работать в торговых сетях уже с августа,его задачей будет раскладка на полках и витринах напитков и бутербродов.

В случае успеха эксперимента, робот-мерчендайзер получит распространение в сетях других ретейлеров по всей Японии. Всего до 2022 года устройство появится в порядка двух десятков магазинов. Управление роботами осуществляется дистанционно посредством гарнитуры виртуальной реальности.

После оптимизации деятельности таких техноработников специальными алгоритмами машинного обучения они смогут сами подражать любой работе, которую выполняет человек. Также ожидается, что роботы смогут качественно и эффективно осуществлять коммуникации с владельцами. В условиях ограничений, вызванных пандемией коронавируса, такие приспособления помогут сохранить прибыль многим магазинам.





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