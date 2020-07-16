«Они издеваются над нами»

16.07.2020, 15:18, Разное

Прокуратура отказалась от части обвинения и потребовала наказания для фигурантов «Нового величия».

После многочисленных переносов Люблинский суд Москвы возобновил процесс по делу «Нового величия». 14 июля гособвинитель потребовал приговорить семерых подсудимых к лишению свободы на сроки от 4 лет условно до 7,5 лет реального заключения. Прокурор заявил, что никаких следов провокаций спецслужб в деле нет, вина фигурантов полностью доказана только в части создания экстремистского сообщества, а обвинение в участии в этой организации — «излишнее». Впрочем, защита не усмотрела в этом частичном отказе от обвинения проявления какой-либо снисходительности.

Дело «Нового величия» длится почти два года и четыре месяца. Именно столько времени Руслан Костыленков, Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев и Вячеслав Крюков находятся в СИЗО. Остальные трое фигурантов — Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин — под домашним арестом. Дело в отношении Павла Ребровского рассматривается параллельно с основным процессом в Люблинском суде столицы. В апреле прошлого года ему назначили 2,5 года колонии общего режима. После того, как он отказался от своих показаний и тем самым нарушил досудебное соглашение, приговор ему был отменен, а дело направили на новое рассмотрение. Еще один обвиняемый — Сергей Гаврилов — уехал из России. Его объявили в розыск и заочно арестовали. В начале июня миграционная служба Украины предоставила ему убежище. Все они категорически отрицают вину в создании и участии в экстремистской организации.

Сотрудники полиции перед зданием Люблинского районного суда. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Перед заседанием у входа в здание суда скапливается толпа людей из числа активистов, журналистов и участников из других процессов. Пространства для социальной дистанции в 1,5 метра не остается вовсе. С часовым опозданием все желающие смогли попасть внутрь. Участники процесса зашли в зал заседаний, всех остальных отправили на видеотрансляцию. Мамы подсудимых Дмитрия Полетаева, Марии Дубовик и Анны Павликовой хотели быть рядом со своими детьми, но приставы их не пустили в зал. У одной из мам не выдержали нервы: «Они издеваются над нами!»

Председательствующий Александр Маслов начал заседание с сообщения о замене прокуроров. По его сведениям, прошлые гособвинители не могут участвовать в процессе из-за того, что один из них заболел коронавирусом. В процесс вступили два новых прокурора, которые принесли с собой внушительные пачки листов. Они сразу повторно попросили продлить всем подсудимым меру пресечения в виде заключения под стражу и домашний арест, основания остались прежние: фигуранты дела обвиняются в тяжком преступлении, могут скрыться и воспрепятствовать производству по уголовному делу. Предыдущее решение суда, принятое 7 мая, ранее отменил Мосгорсуд.

«Судебное следствие ведется больше года, за это время мы неоднократно ставили вопрос о смягчении меры пресечения и приводили доводы.

Хочется увидеть, на чем базируется мысль о том, что мой подзащитный может скрыться, если границы закрыты?»

— недоумевал адвокат одного из обвиняемых Александр Борков. Его поддержали остальные защитники.

Адвокаты находящихся под домашним арестом трех фигурантов просили перевести подсудимых под подписку о невыезде или запрет определенных действий, а защитники трех заключенных под стражу подсудимых ходатайствовали о переводе их под домашний арест.

«На протяжении года я приезжаю в суд самостоятельно, ФСИН полностью мне доверяет. Никаких нарушений у меня не было, соблюдаю все правила. Я очень хочу продолжить обучение в университете, уже не знаю, что делать и у кого это просить», — взволнованно сказала Мария Дубовик. Однако эту просьбу судья Маслов вновь проигнорировал. Всем обвиняемым меру пресечения он продлил до 17 августа.

После этого начались прения. С первых минут выступления прокурора родные и друзья подсудимых впали в оцепенение, они с ужасом ожидали тот момент, когда прокурор запросит сроки. Мама Марии Дубовик почти все выступление гособвинителя сидела с закрытыми глазами и не шевелилась.

Прокурору потребовалось чуть меньше часа, чтобы подвести итоги всего процесса. По мнению обвинения, вина подсудимых подтверждается собранными по делу доказательствами: показаниями свидетелей, результатами экспертиз, материалами дела, а также показаниями, которые фигуранты давали на следствии. Руслан Костыленков, как считает прокурор, являлся лидером «Нового величия», участники движения выбрали его руководителем, и он выступал со всеми инициативами. Гособвинитель посчитал квалификацию по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе) излишней. Все фигуранты дела теперь обвиняются только в создании экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ).

Фигурант дела «Нового величия» Анна Павликова в суде. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

«Доводы защиты о том, что все дело — это результат полицейской провокации Константинова (секретный свидетель Руслан Д.), не нашли своего подтверждения, — напомнил гособвинитель. — Провокация — это искусственное создание условий для преступления, а подсудимые сами имели умысел [на создание экстремистской организации]. Еще до знакомства с Константиновым они создали чат, где говорили о необходимости создания организации».

Затем прокурор озвучил позицию подсудимых, согласно которой именно Константинов, общаясь с ними в Telegram, высказал идею создания организации «Новое величие», написал ее устав и предложил политическую программу сообщества с целью свержения существующей власти. Обвиняемые утверждали, что этот человек, которого они знали как Руслана Д., предложил арендовать помещение для собраний, устраивать тренировки по изготовлению и метанию «коктейлей Молотова», а также стрельбе по мишеням из огнестрельного оружия в Подмосковье. Эти навыки планировалось использовать для нападения на полицию, если те будут мешать в совершении экстремистских преступлений, отметил прокурор.

Ссылаясь на переписку фигурантов и их показания, гособвинитель настаивал, что пункты политической программы «Нового величия» разрабатывал именно Костыленков, а не Константинов. Вместе с этим помещение на улице Братиславская, где проходили собрания «Нового величия», действительно арендовал Константинов в конце 2017 года. «Он сделал это по просьбе Костыленкова. Таким образом, вся инициатива исходила именно от него», — продолжал прокурор.

По его мнению,

«Новое величие» отличалось «сплоченностью, стабильностью и постоянным составом», у которого имелись структурные подразделения.

В результате, самый большой срок прокурор запросил для Руслана Костыленкова — 7,5 лет в колонии общего режима. Для Петра Карамзина он потребовал шесть лет и шесть месяцев лишения свободы, а для Вячеслава Крюкова — шесть лет заключения.

Условные сроки грозят остальным фигурантам: Анне Павликовой — 4 года условно, Марии Дубовик — 6 лет условно, Дмитрию Полетаеву и Максиму Рощину — 6,5 лет условно.

В качестве дополнительного наказания прокуратура потребовала лишить каждого из фигурантов дела права публичного размещения материалов в интернете. Вероятно всего, речь идет о запрете на публикации в соцсетях, который гособвинитель просил установить для подсудимых на сроки от трех до шести лет каждому. Все обвиняемые выслушали запрошенные сроки, не проявляя эмоций. Чтобы подготовить свои выступления в прениях, адвокаты подсудимых попросили две недели. Судья Маслов согласился сделать перерыв на неделю, предупредив, что с 21 июля планирует проводить слушания ежедневно.

Андрей Карев

корреспондент судебного отдела