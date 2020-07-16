Ученые: Плохой сон чреват для взрослых астмой

16.07.2020, 15:17, Разное

Эксперты полагают, что нехватка или переизбыток сна у людей может привести к приступам астмы у взрослых. Исследование опубликовали в издании Annals of Allergy, Asthma & Immunology.

Специалисты Питтсбургского университета, пользуясь данными Национального здоровья и питания США, изучили 1,3 тысячи людей и связь между долиной сна и астмой. Они узнали, что 25,9% испытуемых спали 5 или меньше часов, у 65.9% сон длился от 6 до 8 часов, а у 8,2% продолжительность сна составляла 9 часов или больше.

Как выяснилось, короткий или долгий сон связали с большим количеством приступов астмы. У людей, которые спят мало, повышенная вероятность попадания в клинику на протяжении года, в сравнении с теми, кто спит достаточно или больше нужного. Специалисты настаивают, что исследования доказывают важность обсуждения с докторами режима сна людям, которые страдают астмой.