Город в США пообещал выплатить репарации афроамериканцам

16.07.2020, 15:16, Новости дня

Ашвилл, расположенный в американском штате Северная Каролина, извинился за роль города в рабстве и дискриминации, а также проголосовал за выплату репараций афроамериканцам, сообщил ABC News.

Извинения принес городской совет Ашвилла. Резолюцию единогласно приняли семь местных представителей, передает телеканал «360».

Уточняется, что власти населенного пункта инвестируют в районы, где сохраняются проблемы дискриминации. В частности, планируется увеличить финансирование системы здравоохранения и образования, как можно больше строить доступного жилья, создавать новые рабочие места для чернокожих.

В комиссию по возмещению ущерба войдут местные жители, бизнесмены и представители местных властей.

В Ашвилле живут 90 тыс. человек, около 80% из них – белокожие граждане.

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Напомним, после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от действий полиции в США и по всему миру начались погромы и протесты.



