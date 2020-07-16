Официально представлен самый дешевый смартфон Iqoo

16.07.2020, 15:09, Разное

Компания Iqoo официально представила самый дешевый смартфон. Устройство стоимостью от 170 до 228 долларов поступит в продажу с 23 июля.

Китайский производитель Iqoo, суббренд компании Vivo, провел официальный анонс своего нового устройства. Смартфон с названием Iqoo U1 станет самым дешевым среди конкурентов. При этом разработчики предлагают традиционный и стильный дизайн аппарата и актуальные технические характеристики смартфона.Минимальная стоимость модели U1 от Iqoo составит 170 долларов. За эту сумму покупатель получит аппарат с 6-гигабайтным модулем оперативной памяти и емкостью флэш-накопителя в 64 гигабайт.

IPS-дисплей смартфона размером в 6,53 дюйма занимает порядка 90% площади лицевой панели и характеризуется разрешением в 1080 на 2340 пикселей. При этом в верхнем углу в вырезе экрана расположен селфи-датчик в 8 мегапикселей. Основной тройной модуль камер содержит пару объективов по 2 мегипикселя и 48-мегапиксельный сенсор. Длина корпуса – 162,05 миллиметра, тогда как толщина и ширина смартфона соответствуют 76,61 и 8,46 миллиметра, вес девайса равен 190 грамм.

На боковую панель Iqoo U1 производитель вынес сканер отпечатков пальцев. Работает устройство на однокристальном процессоре Snapdragon 720G, дополненном 4-, 6- и 8-гигабайтным модулем оперативной памяти. Хранить фото, видео и другого рода файлы можно на флэш-накопителе памяти в 64 или 128 гигабайт по типу UFS 2.1. Батарея в 4,5 тысячи мАч поддерживает 18-ваттную зарядку. В зависимости от модификации стоимость самого дешевого смартфона составит 200 долларов за девайс с 6/128 гигабайтами ОЗУ и ПЗУ и 228 долларов за 8/128-версию.