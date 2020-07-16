Анжелика Варум нежно поздравила с днем рождения Леонида Агутина

16.07.2020, 15:09, Разное

Известному певцу Леониду Агутину исполнилось 52 года. Первым артист получил наилучшие пожелания от своей супруги Анжелики Варум, нежно поздравившей мужа с днём рождения.

Леонид Агутин и Анжелика Варум являются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. В своём Instagram-аккаунте популярная певица пояснила о секретах семейного счастья. Она также разместила текст, в котором трогательно поздравила своего мужа с днём рождения. Варум написала, что с каждым годом всё сложнее отвечать на вопрос, касающийся секретов семейного счастья. Постепенно с годами человек, который находится рядом, становится частью её самой. Артистка призналась, что не может сказать, в какой момент это произошло. Семейная жизнь наполнена нежностью, чувством защищённости и теплом, вместе с тем имеются некоторые неудобства и противоречия. Но даже они со временем становятся неотъемлемой частью взаимоотношений и составляют основу счастья, что является парадоксом.

Анжелика Варум в своём поздравлении пожелала Леониду Агутину успехов, благополучия и здоровья. Певица выразила благодарность за всё то, что супруг сумел найти в её сердце, подарив ей женское счастье.