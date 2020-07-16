 

Украине предсказали резкое сокращение численности населения

16.07.2020, 15:08, Новости дня

Международная группа исследователей издания The Lancet спрогнозировала, что к концу столетия численность населения Украины может сократится на 68% и составить 17 млн человек.

По прогнозам ученых, пик населенности Земли придется примерно на 2064 год (9,73 млрд человек), после чего к 2100 году этот показатель составит не более 9 млрд человек, передает «Лига.net».

При этом Украине авторы исследования предрекают уменьшение популяции более чем в два раза. Согласно статистике, количество населения на Украине на момент 2017 года составляло 44,69 млн человек, что являлось пиковым показателем. К 2100 году прогнозируется всего 17,6 млн человек. 

Отмечается, что такой расклад событий ждет не только украинцев – на 50% и больше сократится население Японии, Таиланда и Испании. Скорее всего в 2100 году количество людей старше 80 и младше 15 лет в этих странах вырастет и составит более 25%.

Авторы исследования считают, что ликбез прежде всего среди женщин беднейших стран мира, а именно эти регионы дают сейчас основной прирост населения, приведет к широкому распространению контрацепции, после чего средний уровень рождаемости упадет до 1,7 ребенка на женщину. 

Также прогнозируется, что людей старше 65 лет к концу столетия будет не менее 2,4 млрд человек, тогда как моложе 20 лет – до 1,7 млрд.

Специалисты отмечают, чтобы избежать сокращения населения, странам необходимо разработать более гибкую политику в отношении трудовой миграции и поддержке семей, которые хотят заводить больше детей.

Ранее аналитический центр Global Footprint Network сообщил, что человечество использует ресурсы в 1,75 раза быстрее, чем планета способна восстановить. Отмечается, что с каждым годом день экологического долга приходит все раньше.





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