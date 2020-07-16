Арест Сафронова признан законным

16.07.2020, 15:08, Новости дня

Арест советника руководителя Роскосмоса и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова признан законным в Московском городском суде.

«Жалобу защиты на избрание Сафронову меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции – без изменения», – цитирует ТАСС решение судьи.

Также суд исключил из решения по аресту ссылку на длительное сотрудничество с чешской разведки.

«Постановление суда первой инстанции изменить и исключить ссылку на то, что обвиняемый поддерживал длительное сотрудничество с сотрудником чешской разведки», – сказала судья.

По словам адвоката Ивана Павлова, уголовное дело в отношении Сафронова ведут 10 следователей ФСБ, группу возглавляет следователь Александр Чабан.

Павлов добавил, что информация о передаче Сафроновым гостайны чешским спецслужбам была передана из Службы внешней разведки России.

«Есть сообщение СВР о том, что неназванное лицо, которому Сафронов передал информацию, имеет отношение к чешской спецслужбе. Оно подписано генералом без указания фамилии», – сказал адвокат.

По его словам, выводы в деле Сафронова содержат формальные перечни сведений о гостайне, которые есть в каждом ведомстве.

При этом сам адвокат Сафронова не стал участвовать в рассмотрении жалоб на его арест, чтобы избежать подписки о неразглашении и иметь возможность комментировать дело.

«Если у меня отберут подписку о неразглашении, меня могут привлечь к уголовной ответственности, если я буду комментировать это дело, разглашать данные из закрытых судебных заседаний. Коллеги поручили мне быть связным между тем, что происходит в деле, и обществом», – сказал Павлов.

Отметим, следствие взяло подписку о неразглашении у всех адвокатов Сафронова, кроме Павлова, поскольку он в здание управления ФСБ не заходил.

Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток» и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы.

13 июля Сафронову предъявили обвинение в государственной измене. Вину советник главы Роскосмоса признавать отказался, заявив, что его «прессуют за заметки». Защита Сафронова обжаловала его арест.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Сафронов входил в «группу риска» с точки зрения контрразведки, а также объясняла, почему чешская разведка ценится в работе против России.



