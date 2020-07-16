Великобритания заявила, что Россия «почти наверняка» пыталась вмешаться в выборы в 2019 году

16.07.2020, 15:08, Новости дня

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в письменном заявлении в парламент утверждает, что РФ якобы «почти наверняка» пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года, по этому «факту» уже возбуждено уголовное расследование.

Рааб заявил, что «на основании обширного анализа правительство пришло к выводу, что российские игроки почти наверняка пытались вмешаться во всеобщие выборы 2019 года через привлечение внимания в интернете к незаконно добытым и слитым правительственным документам», передает РИА «Новости».

При этом он отметил, что «свидетельств широкомасштабной российской кампании по вмешательству во всеобщие выборы нет».

«Проводится уголовное расследование, так что для нас будет неуместным говорить на этом этапе что-либо еще», – добавил он.

Напомним, в декабре 2019 года в Британии заявляли накануне выборов, что якобы имеющее место «вмешательство» РФ должно стать причиной для беспокойства.

Президент Владимир Путин ранее не раз подчеркивал, что обвинения в адрес РФ в мнимом вмешательстве во внутренние дела других государств являются иллюзией, а также «стремлением выдать желаемое за действительное», чтобы получить какого-то внешнего противника, наличие которого помогает решать внутриполитические вопросы.