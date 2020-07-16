Борис Джонсон предложил перевезти парламент из Лондона пока Вестминстер на реконструкции

16.07.2020, 15:05, Новости дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к руководителям программы реставрации и обновления места проведения заседаний парламента Вестминстерского дворца с предложением временного переезда британских парламентариев в Йорк, пишет The Times. Джонсон также сообщил о том, что в настоящий момент изучается вопрос создания там отдельного правительственного центра.



Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил рассмотреть вариант переезда парламента страны в Йорк на время реконструкции Вестминстерского дворца, пишет The Times.

В письме, направленном руководителям программы реставрации и обновления одного из символов Лондона Саре Джонсон и Дэвиду Голдстоуну, Джонсон настаивает на необходимости изучить «весь спектр вариантов» в ходе осуществляемого рассмотрения вопроса о проведении ремонтных работ. По данным издания, премьер поставил под сомнение согласованный в 2018 году проект реконструкции на общую сумму £4 миллиардов и поднял вопрос о переезде членов парламента в ближайшие пять лет.

Джонсон предложил рассмотреть для временного переезда несколько «возможных мест в пределах Лондона, включая Ричмонд Хаус, Конференц-центр имени королевы Елизаветы II и мэрию».

«Тем не менее, в ходе рассмотрения следует также изучить вопрос о возможном месте за пределами Лондона. Правительство рассматривает вопрос о создании правительственного центра в Йорке, в связи с этим имеет смысл рассматривать его в качестве потенциального места проведения заседаний», — добавил глава государства.

При этом Джонсон подчеркнул, что стоимость реконструкции здания парламента «должна быть сведена к минимуму, то есть никакого «золотого напыления», а сам проект должен быть осуществлён в кратчайшие сроки.

Как стало известно The Times, сегодня в парламенте Великобритании пройдут дебаты по реконструкции Вестминстерского дворца. При этом не все парламентарии довольны идеями Джонсона.

«Они уже потратили десять лет и миллионы фунтов, не смешав ни ведра цемента. Теперь правительство хочет начать весь проект заново. Эта постоянная нерешительность абсолютно безответственна. Это неизбежно увеличит расходы налогоплательщиков и риск пожара или другого катастрофического явления в одном из самых любимых зданий в мире», — заявил член Лейбористской партии Крис Брайант.

Как напоминает издание, дворец не первый год находится под угрозой из-за «огромной сети архаичных электрических кабелей и отопительных и канализационных труб». Так, за последние десять лет произошло около 60 инцидентов, которые могли бы стать причиной серьёзного пожара.

В 2018 году большинство парламентариев сочли идею временного переезда парламента наилучшим вариантом. Тогда предпочтительным местом размещения обеих палат парламента на время ремонтных работ был назван Ричмонд Хаус, правительственное здание в Уайтхолле, Лондон.

Тем не менее, пишет The Times, противники идеи указывают на отсутствие рентабельности затрат на переезд.