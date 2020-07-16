Эфиопия вопреки протестам Судана и Египта начала заполнять водохранилище на ГЭС

16.07.2020, 14:48, Новости дня

Эфиопия вопреки протестам Судана и Египта приступила к заполнению водохранилища, образованного гигантской плотиной ГЭС «Великое эфиопское возрождение» на Ниле.

Министр водных ресурсов, ирригации и энергетики Эфиопии Селеши Бекеле сообщил, что «сооружение плотины и заполнение водой производится одновременно». Он отметил, что «не следует ждать окончания строительства для того, чтобы начать заполнение водохранилища», передает «Интерфакс».

По его словам, уровень воды в водохранилище поднялся с 525 м до 560 м. Это также может быть связано и с начавшимся в Эфиопии сезоном дождей, из-за чего далее по течению Нила не ощущаются какие-либо резкие перемены.

Заявления министра прозвучали после того, как Аддис-Абебе не удалось достичь договоренности по заполнению водохранилища с Суданом и Египтом.

По завершении строительства плотины и заполнения образовавшегося водохранилища Эфиопия собирается стать одним из крупных энергетических хабов Африки. Ожидается, что после завершения строительства ГЭС на Ниле объемы производства электроэнергии в Эфиопии удвоятся, достигнув 6400 МВт.

Эфиопия с 2011 года реализует проект по созданию на Голубом Ниле крупнейшей в Африке плотины «Возрождение» («Хыдасе»). Египет и Судан опасаются, что наполнение водохранилища водами Голубого Нила в ближайшие годы приведет к серии катастрофических засух.