Галкин ответил на слухи о знакомстве с задержанным директором центра суррогатного материнства

16.07.2020, 14:48, Новости дня

Максим Галкин заявил, что не знаком с генеральным директором центра суррогатного материнства Владиславом Мельниковым, которого, по данным СМИ, задержали по делу о торговле детьми.

«Я не знаю этого человека. Мы никогда с ним не пересекались, не сотрудничали. Что касается суррогатного материнства – полностью этим всем занималась клиника «Мать и дитя» Марка Курцера. Я сказал в клинике, они тоже в процессе подбора суррогатной матери для нас не сотрудничали с этим человеком. Они занимались этим сами. Поэтому я не знаю, откуда эта новость. Ничего не могу сказать», – сказал Галкин радиостанции «Говорит Москва».

Ранее сообщалось, что Мельников, предположительно ставший фигурантом дела о по факту организации незаконного предоставления услуг суррогатного материнства, заявлял, что его центр якобы подбирал суррогатную мать для Галкина и Аллы Пугачевой. В рамках уголовного дела задержаны восемь человек.

Между тем, адвокат, представляющий интересы фигурантов дела о торговле младенцами, Игорь Трунов, заявил, что среди родителей этих детей – высокопоставленные должностные лица иностранных стран.

«Не секрет, что экстракорпоральным оплодотворением пользуются не очень здоровые и пожилые люди, редко, но бывает, что рождается ребенок с отклонениями и умирает, но это не повод для массовых арестов врачей и лишения семерых детей их законных родителей, среди которых высокопоставленные должностные лица иностранных государств», – сообщил адвокат РИА «Новости».

Напомним, следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли детьми в городском округе Одинцово.

Мальчик, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни в квартире, где также находилось еще трое детей, рожденных аналогичным способом. Уточняется, что родители детей – иностранцы, они занимались оформлением документов на детей, чтобы уехать с ними за рубеж.