Собянин пригласил москвичей сдать бесплатные ПЦР-тесты на коронавирус

16.07.2020, 14:48, Новости дня

В Москве продолжается массовое тестирование жителей на коронавирус, в четверг открылась электронная запись на бесплатные ПЦР-тесты в поликлиниках, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин сказал в интервью радио «Комсомольская правда», что «удобное время сдачи можно выбрать на две недели вперед», по возможности такие услуги будут расширяться.

По его словам, на данный момент тестов на коронавирус делается в Москве примерно в два раза больше, чем в других регионах России: «Эта цифра одна из самых высоких в мире. В день проводим около 70 тыс. исследований».

При этом Собянин считает, что работодатели также должны позаботиться о том, чтобы тестировать своих сотрудников.

«Если речь идет об ИФА-тестах, то работодатель оплачивает сам забор крови и доставку проб в наши лаборатории. Исследование в лаборатории сделают бесплатно», – напомнил мэр.

Анализ берут у взрослых в 162 поликлиниках и у детей в 45 детских поликлиниках. Адреса поликлиник для бесплатной сдачи ПЦР-анализа – на сайте Департамента здравоохранения Москвы. Дату тестирования можно выбрать только в электронном виде через личный кабинет на mos.ru или в приложении «ЕМИАС.ИНФО».

Расписание составляют на две недели. Для сдачи анализа нужен паспорт и полиса ОМС. На месте пациентам измеряют температуру, выдают бахилы, маску и перчатки.

Пункты сдачи ПЦР-теста для взрослых работают с понедельника по пятницу с 13.00 до 17.00, в субботу и воскресенье – с 9.00 до 13.00. Для детей – с понедельника по пятницу с 13.00 до 18.30, в субботу и воскресенье – с 9.00 до 14.30.

Об итогах своего исследования можно узнать в электронной медицинской карте на mos.ru и в приложении «ЕМИАС.ИНФО» в течение трех дней после сдачи анализа.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в Москве уровень коллективного иммунитета жителей позволяет выходить из ограничений по коронавирусу.



