В США выздоровевшая от COVID-19 пациентка снова получила положительный тест

16.07.2020, 14:45, Разное



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Первый положительный ПЦР-тест на коронавирус Шелби Хеджекок (Shelby Hedgecock) получила в конце апреля, передает CNN. 9 мая тест был отрицательным и женщину признали выздоровевшей, но спустя три месяца она до сих пор чувствует себя плохо. Ее мучают головные боли, хроническая усталость и слабость, кроме того, у нее появились проблемы с речевым аппаратом.

Две недели спустя женщина сдала анализ ПЦР. Тест на основе мазка из ротоглотки был отрицательным, в то время как мазок из носа снова подтвердил наличие коронавирусной инфекции. Врачи пытаются понять, был ли первый отрицательный тест ложным, либо же повторный анализ выявил повторное заражение.

«У нас пока нет задокументированных случаев повторного заражения. Но это не значит, что их не может быть. Если люди, переболевшие коронавирусом, утрачивают иммунитет к инфекции, через полгода мы увидим значительное количество подобных случаев», – рассказал CNN медицинский журналист Санджай Гупта (Sanjay Gupta).

Эксперт также сообщил, что некоторые виды ПЦР-тестов имеют довольно высокий процент ложноотрицательных результатов — от 15% до 20%. Это значит, что люди, получившие ошибочный анализ, сочли себя выздоровевшими, и могли дальше болеть и распространять инфекцию.

Ранее ученые Королевского колледжа Лондона (King’s College London) изучили иммунный ответ у 90 переболевших пациентов и медиков и выяснили, что спустя три месяца лишь у 17% обследованных уровень антител был на прежнем уровне.

Первый тест на антитела показал у 60% пациентов очень высокий уровень антител, но спустя три месяца он сохранился лишь у 17% обследованных.

«В одних случаях уровень антител снижался в 23 раза, в других — истощался полностью», – пишут исследователи.

В июне ученые из Египта Саудовской Аравии заявили о высокой вероятности рецидива заболевания у значительной части пациентов. В самом первом исследовании, на которое ссылаются ученые, было указано, что у 9,1% выписанных пациентов с COVID-19 наблюдалась реактивация SARS-CoV-2ю Во втором подобном исследовании количество таких случаев выросло до 14,5%, а в третьем – до 21,4%.

«Нельзя исключить вероятность того, что некоторые случаи рецидивов на самом деле могут быть отнесены к персистирующей инфекции, где результат ПЦР был ложно отрицательным при выписке, однако это вовсе не исключает того, что пациенты, которые выздоровели от COVID-19, могут подвергаться риску повторного заражения или реактивации вируса с рецидивом COVID-19», – написал на своей странице в Facebook профессор Александр Кухарчук.

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