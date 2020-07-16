 

NYT: США могут запретить членам Компартии Китая въезд в страну

16.07.2020, 14:35, Новости дня

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность масштабного запрета на въезд в США членов Компартии Китая и членов их семей, сообщила газета New York Times.

Ссылаясь на неназванных лиц, знакомых с этим предложением, газета пишет, что этот шаг почти наверняка вызовет ответные меры против американцев, желающих въехать или остаться в Китае.

По данным газеты, президентская прокламация, которая пока существует в виде проекта, может также разрешить правительству США отзывать визы у членов партии и их семей, которые уже находятся в стране, что приведет к их высылке.

Некоторые предложенные формулировки также направлены на ограничение поездок членов Народно-освободительной армии Китая и руководителей государственных предприятий, хотя многие из них, скорее всего, также являются членами партии, сообщила New York Times.

Детали плана, описанные четырьмя источниками, знакомыми с дискуссиями, пока окончательно не доработаны, и президент Трамп может в конечном итоге отвергнуть его, допустила газета.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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