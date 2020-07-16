Китай обвинил США в попытках помешать его развитию

16.07.2020, 14:35, Новости дня

Китай обвинил США в стремлении помешать его развитию с помощью новых санкций против официальных лиц, подрывающих автономию Гонконга.

Посол США в Пекине был вызван в МИД, где ему был заявлен протест.

Заместитель министра Чжэн Цзэгуан заявил послу Терри Брэнстеду, что угроза санкций и отмена специальных привилегий в торговле с Гонконгом связаны не с демократией и свободой на этой полуавтономной территории, а являются попыткой сдержать развитие Китая.

«Я хочу строго предупредить США, что запугивания и несправедливость в отношении Китая со стороны США натолкнутся на решительную контратаку Китая, и попытки США помешать развитию Китая обречены на провал», – сказал замминистра, согласно сообщению о встрече, опубликованному государственными СМИ.

Президент Дональд Трамп во вторник подписал закон об автономии Гонконга, а также указ, подтверждающий принятое ранее решение отменить льготный режим, действовавший в отношении Гонконга, но не материкового Китая.