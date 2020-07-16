 

СБУ предотвратила три теракта в 2020 году – Баканов

16.07.2020, 14:35, Новости дня

В течение 2020 года сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили три теракта и задержали четверых причастных к их подготовке. Как сообщает “Интерфакс-Украина”, об этом 16 июля на совещании руководителей правоохранительных органов заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

По словам главы СБУ, в апреле спецслужба задержала мужчину, который заложил бомбу возле входа в торговый центр “Французский бульвар” в Харькове, в июне задержала бывшего военного, который пытался заложить четыре мины на территории госпиталя в Северодонецке и на станции Рубежное, в июле – боевика “ЛНР”, который собирался подорвать цистерны с аммиаком.

По данным Баканова, в 2020 году суды вынесли 28 приговоров по обвинению в террористической деятельности и 16 – в создании террористической группы или организации по материалам службы.

Кроме того, сообщил он, “за полгода запрещен въезд в Украину для 254 иностранцев, причастных к терроризму и экстремистским организациям”. С начала года СБУ разоблачила 51 преступную группировку и предотвратила шесть заказных убийств, добавил Баканов.

Баканов работает в СБУ с 22 мая 2019 года. Сначала он был назначен на должность первого замглавы СБУ, а 29 августа – председателем Службы безопасности. В ходе избирательной кампании 2019 года Баканов возглавлял партию “Слуга народа”, а также руководил штабом кандидата в президенты Владимира Зеленского. До этого работал юристом студии “Квартал 95”, которую основал Зеленский.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.06 / В США вандалы попытались повредить статую Эндрю Джексона

10.07 / Названа возможная подоплека ареста ингушского депутата Белхороева

19.06 / Рекламный рынок российских телерадиокомпаний упадёт на 30-50 процентов

09.07 / Медведев поделился лайфхаком для желающих стать президентом

17.06 / “Может нанести многомиллионные убытки государству”. НАПК выявило коррупционные риски в законопроекте об игорном бизнесе

06.06 / COVID-19 в Украине. За сутки умерло 15 человек, 440 – выздоровело

16.06 / В бендестаге упрекнули США в «дешевом шантаже»

20.06 / Говорить о возвращении жесткого карантина по всей Украине преждевременно

12.06 / Джонсон выступил в защиту памятника Черчиллю и других монументов

08.06 / Юрист указала на неравенство российских и иностранных аудиовизуальных сервисов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска