Рада продлила мораторий на взыскание долгов по ипотечным кредитам

16.07.2020, 14:35, Новости дня

Верховная Рада Украины на заседании 16 июля продлила мораторий на взыскание имущества должников по валютным кредитам до 1 января 2022 года. Как сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”, законопроект №3640 поддержали 349 народных депутатов.

Принятый документ, в частности, продлевает действие моратория на принудительное отчуждение на единственное жилье заемщиков, которое находится в залоге по валютным кредитам до вступления в силу закона, который регулирует особенности реструктуризации по кредитам в иностранной валюте.

Пресс-служба парламента уточняет, что закон также запрещает “лишение жилья лиц, которые хотя и не зарегистрированы в ипотечном жилье, однако фактически в нем проживают”.

Национальный банк Украины выступал против принятия этого документа, поскольку это делает невозможным урегулирование проблемных кредитов. По данным регулятора, в Украине около 44 тыс. проблемных договоров на общую сумму 29 млрд грн.

Мораторий был введен в 2014 году и должен был прекратить действие в октябре текущего года в связи с принятием нового кодекса о банкротстве.